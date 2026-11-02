आदित्य राॅय कपूर और तारा सुतारिया की बनेगी जोड़ी, जानिए क्या होगा फिल्म का नाम

शुरुआती रिपोर्टों में कहा जा रहा था कि फिल्म में आदित्य के साथ साउथ अभिनेत्री भाग्यश्री बोरसे नजर आएंगी।

बताया जा रहा था कि वह इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड में कदम रखने के लिए तैयार हैं। हालांकि, बाद में इन चर्चाओं पर पूरी तरह से विराम लग गया।

अब आदित्य के साथ तारा का नाम फिल्म के लिए तय हो गया है, जिन्हें आखिरी बार कन्नड़ अभिनेता यश की फिल्म 'टॉक्सिक' में देखा गया था।