कैंसर से जंग हार गईं फिल्म निर्माता आदित्य कृपालनी की बेटी, भावुक वीडियो में छलका पिता का दर्द
फिल्ममेकर आदित्य कृपालनी ने अपनी बेटी अनुराधा पांडे के निधन के बाद सोशल मीडिया पर एक भावुक वीडियो साझा किया। अनुराधा स्टेज 4 ट्रिपल-नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही थीं। वीडियो के साथ आदित्य ने लिखा, 'दुनिया की सबसे बेहतरीन बेटी।' इस पोस्ट के जरिए उन्होंने बेटी को खोने का अपना दर्द जाहिर किया। साथ ही उन्होंने उस दुखद सच्चाई को स्वीकार करने की तकलीफ भी बयां की कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है।
बेटी को खोने के बाद छलका आदित्य का दर्द
कृपालनी ने अनुराधा की बीमारी का पता चलने से लेकर उनके इलाज तक के मुश्किल सफर के बारे में खुलकर बात की। इस दौरान परिवार ने कई बार उम्मीद और निराशा का सामना किया। वह चाहते हैं कि उनकी कहानी से दूसरे लोग अपनी सेहत का ध्यान रखने और उसे प्राथमिकता देने की सीख लें। साथ ही वो ये भी बताना चाहते हैं कि कैंसर किसी परिवार की जिंदगी पर कितना गहरा असर डाल सकता है।
ट्विटर पोस्ट
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