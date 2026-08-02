मशहूर टीवी अभिनेत्री अदिति शर्मा ने पति और ससुरालवालों पर लगाए गंभीर आरोप, माता-पिता से बात करने पर रोक; छीने गहने
'कलीरें और 'अपोलिना- सपनों की ऊंची उड़ान' जैसे धारावाहिकों में काम कर चुकीं टीवी अभिनेत्री अदिति शर्मा ने अपने पति अभिनित कौशिक के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई है। मुंबई में 31 जुलाई को दर्ज की गई इस FIR में अदिति ने अपने पति और उनके परिवार पर मानसिक उत्पीड़न और शारीरिक शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं।
ससुराल वालों पर उत्पीड़न का आरोप
अदिति शर्मा का कहना है कि नवंबर 2024 में शादी के कुछ ही समय बाद से उनका उत्पीड़न शुरू हो गया था। उन्होंने बताया कि उनके पति कपड़ों को लेकर उनसे झगड़ा करते थे और घर का खर्च उठाने के बजाय उल्टा उन्हीं से पैसे मांगते थे। अदिति ने ये भी आरोप लगाया कि उनकी सास ने उनके गहने अपने पास रख लिए और सास-ससुर दोनों ही पति की हर गलत बात का साथ देते थे। इसके अलावा उनका फोन चेक किया जाता था और उन्हें अपने माता-पिता से बात करने तक की इजाजत नहीं थी।
मुंबई पुलिस ने शुरू की जांच
पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। अदिति शर्मा ने अपना बयान भी दर्ज करवा लिया है। जांच आगे बढ़ने के साथ ही इस मामले से जुड़ी और जानकारी सामने आने की उम्मीद है।