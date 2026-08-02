मशहूर टीवी अभिनेत्री अदिति शर्मा ने पति और ससुरालवालों पर लगाए गंभीर आरोप, माता-पिता से बात करने पर रोक; छीने गहने

अदिति शर्मा का कहना है कि नवंबर 2024 में शादी के कुछ ही समय बाद से उनका उत्पीड़न शुरू हो गया था। उन्होंने बताया कि उनके पति कपड़ों को लेकर उनसे झगड़ा करते थे और घर का खर्च उठाने के बजाय उल्टा उन्हीं से पैसे मांगते थे। अदिति ने ये भी आरोप लगाया कि उनकी सास ने उनके गहने अपने पास रख लिए और सास-ससुर दोनों ही पति की हर गलत बात का साथ देते थे। इसके अलावा उनका फोन चेक किया जाता था और उन्हें अपने माता-पिता से बात करने तक की इजाजत नहीं थी।