टेलीविजन अभिनेत्री अदिति शर्मा ने घरेलू हिंसा पर तोड़ी चुप्पी, पति पर कराई FIR दर्ज

अदिति ने बताया कि उनकी शादी में दिक्कतें नवंबर 2024 में हुई शादी के ठीक बाद ही शुरू हो गई थी और समय के साथ ये और बढ़ती चली गईं।

26 अगस्त को पहली बार सार्वजनिक तौर पर बात करते हुए अदिति ने कहा कि उन्होंने तब तक इंतजार किया, जब तक वे खुद को तैयार महसूस करने लगीं।

उन्होंने कहा, 'सच कहूं तो, कुछ मुश्किल स्थितियों और बड़े फैसलों से बाहर आने में बहुत समय लगता है।'

अपनी निजी जिंदगी के बारे में उन्होंने बताया, 'मैंने इस बारे में पहले कभी कुछ नहीं कहा और न ही बाद में कुछ कहा, क्योंकि मैं बहुत निजी व्यक्ति हूं।'

दूसरों के लिए उनका संदेश था कि खुद के अंदर ताकत ढूंढें और अपने परिवार का सहारा लें। उन्होंने जोर देकर कहा, 'आपको अपने संघर्षों का सामना खुद करना होता है।'