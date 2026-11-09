अदिति राव हैदरी के लिए 'पारिवारिक मनोरंजन' इतना खास क्यों रहा?
मनोरंजन
अदिति राव हैदरी अपनी नई फिल्म 'पारिवारिक मनोरंजन' को लेकर बहुत उत्साहित हैं।
उन्होंने बताया कि लेखक-अभिनेता बृजेंद्र काला के साथ और सह-लेखक वरुण वी शर्मा और अली अब्बास जफर के साथ काम करके उन्हें एक बिल्कुल नया अनुभव मिला है।
अदिति और पंकज ने प्रमोशन के दौरान लेखकों पर चर्चा की
हाल ही में एक प्रमोशनल इवेंट में, अदिति और उनके सह-कलाकार पंकज त्रिपाठी ने लेखक-अभिनेता बृजेंद्र और सह-लेखकों वरुण और अली के साथ काम करने के बारे में बात की।
उन्होंने बताया कि इस टीम के साथ काम करना उनके लिए एक नया अनुभव था।