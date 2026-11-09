अदिति राव हैदरी के लिए 'पारिवारिक मनोरंजन' इतना खास क्यों रहा?

हाल ही में एक प्रमोशनल इवेंट में, अदिति और उनके सह-कलाकार पंकज त्रिपाठी ने लेखक-अभिनेता बृजेंद्र और सह-लेखकों वरुण और अली के साथ काम करने के बारे में बात की।

उन्होंने बताया कि इस टीम के साथ काम करना उनके लिए एक नया अनुभव था।