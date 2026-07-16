रामायण अभिनेता आदिनाथ कोठारे और उनकी पत्नी ने की तलाक की घोषणा, पर बेटी के लिए उठाया ये कदम

दोनों की पहली मुलाकात साल 2006 में फिल्म 'शुभ मंगल सावधान' के सेट पर हुई थी। साल 2011 में उन्होंने शादी की और 2018 में उनकी बेटी जिजा का जन्म हुआ।

उर्मिला ने 'दुनियादारी' जैसी कई मशहूर मराठी फिल्मों में काम किया है। वहीं, अदीनाथ ने अपनी नेशनल अवार्ड विजेता फिल्म 'पानी' से बतौर निर्देशक अपनी पहचान बनाई।

वे जल्द ही 'रामायण' में 'भरत' के किरदार में दिखाई देंगे। दोनों ने अपने-अपने रास्ते अलग होने के बाद भी अपनी बेटी जिजा के लिए समर्पित माता-पिता बने रहने की बात कही है।

उन्होंने अपने प्रशंसकों से भी अपील की है कि वे इस फैसले को समझें और उनका साथ दें।