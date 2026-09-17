कब से शुरू होगा अजित कुमार की 'डेयर डेविल' का शूट?

अजित कुमार की अगली बड़ी तमिल फिल्म 'डेयर डेविल' की शूटिंग 2 नवंबर, 2026 से शुरू होगी। निर्देशक अधिक रविचंद्रन ने यह खबर एक्स (जो पहले ट्विटर कहलाता था) पर दी।

उन्होंने यह जानकारी अजित को उनके जन्मदिन पर एक खास तोहफे के रूप में साझा की है। फिल्म का पहला पोस्टर सामने आ चुका है, जिसमें अजित अपने किरदार में हाथ में पासे लिए नजर आ रहे हैं।

इस प्रोजेक्ट को उनकी पत्नी शालिनी अजित 'ब्रेव हार्ट्स प्रोडक्शन' के बैनर तले निर्मित कर रही हैं। फिल्म को लेकर फैंस के बीच अभी से काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।