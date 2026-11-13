असल जिंदगी में गहरे दोस्त हैं रणबीर कपूर और आदिनाथ कोठारे, अब 'रामायण' में निभा रहे भाइयों का किरदार

एक और दिलचस्प बात यह है कि आदिनाथ के पिता ने सालों पहले फिल्म 'घर घर की कहानी' में नीतू सिंह के भाई का किरदार निभाया था। इ

स फिल्म से पहले भी दोनों परिवारों के बीच कहीं न कहीं संबंध थे। आदिनाथ, नमित मल्होत्रा की 'रामायण' में भगवान राम के वफादार छोटे भाई भरत का किरदार निभा रहे हैं।

इस अनुभव को याद करते हुए आदिनाथ ने कहा, "यह कितना बड़ा संयोग है कि मैं 'रामायण' में रणबीर के भाई का किरदार निभा रहा हूं।"