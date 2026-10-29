सुशांत सिंह राजपूत के घर में रहने पर अदा शर्मा बोलीं- यह हिम्मत की बात नहीं

अदा ने आगे कहा, "मुझे लगता है कि मैं एक अच्छी इंसान हूं। वह भी एक बहुत अच्छे इंसान थे। इसलिए, मेरे मन में हिम्मत वाली बात आती ही नहीं है।"

बता दें कि सुशांत का 14 जून, 2020 को 34 साल की उम्र में मुंबई स्थित उनके घर पर निधन हो गया था।

खबरों के अनुसार, अदा 2023 में इस अपार्टमेंट में रहने आईं और उसी साल अक्टूबर में उन्होंने 5 साल के किराये का समझौता साइन किया।