सुनैना ने की AI से बने अश्लील वीडियो की निंदा, जल्द करेंगी कानूनी कार्रवाई

सुनैना ने इस वीडियो क्लिप को अपनी गरिमा, निजता और पहचान पर सीधा हमला बताया है। उनका कहना है कि भारतीय कानून के हिसाब से यह यौन उत्पीड़न और मानहानि की श्रेणी में आता है।

उन्होंने जानकारी दी है कि वह इस मामले में आपराधिक और दीवानी, दोनों तरह के मुकदमे दर्ज कराएंगी। सुनैना ने आम जनता से भी अपील की है कि इस क्लिप को आगे शेयर न करें।

अगर किसी को यह वीडियो ऑनलाइन दिखे, तो उसे तुरंत रिपोर्ट करें ताकि इसे और फैलने से रोका जा सके।