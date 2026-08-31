'टॉक्सिक' की आलोचना पर सुमलता का पलटवार, यश को बताया शानदार

अभिनेत्री और पूर्व लोकसभा सांसद सुमलता, यश के समर्थन में आई हैं। उनकी हालिया फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली थी।

उन्होंने यश के अभिनय को 'शानदार' बताया है। साथ ही, फिल्म को 'एक जीवंत और शानदार विजुअल अनुभव' कहा। सुमलता ने यश को सलाह दी कि वे आलोचना को 'हल्के में लें'।

गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी इस फिल्म में नयनतारा और कियारा आडवाणी भी हैं। यह फिल्म 26 अगस्त को रिलीज हुई थी।