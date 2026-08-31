'टॉक्सिक' की आलोचना पर सुमलता का पलटवार, यश को बताया शानदार
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अभिनेत्री और पूर्व लोकसभा सांसद सुमलता, यश के समर्थन में आई हैं। उनकी हालिया फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली थी।
उन्होंने यश के अभिनय को 'शानदार' बताया है। साथ ही, फिल्म को 'एक जीवंत और शानदार विजुअल अनुभव' कहा। सुमलता ने यश को सलाह दी कि वे आलोचना को 'हल्के में लें'।
गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी इस फिल्म में नयनतारा और कियारा आडवाणी भी हैं। यह फिल्म 26 अगस्त को रिलीज हुई थी।
टॉक्सिक ने की 140 करोड़ की ओपनिंग
'टॉक्सिक' ने दुनिया भर में 140 करोड़ के साथ शानदार शुरुआत की थी, लेकिन जैसे ही फिल्म की समीक्षाएं आनी शुरू हुईं, इसकी कमाई में गिरावट देखी गई।
सुमलता का मानना है कि 'टॉक्सिक' शायद अपने समय से बहुत आगे की फिल्म है या इसे ठीक से समझा नहीं गया है। उन्होंने यश के निडर फैसलों और एक अभिनेता के तौर पर उनके विकास की जमकर तारीफ की है।