'मिर्जापुर: द मूवी' फिल्म में CBFC के बदलावों पर श्वेता त्रिपाठी का बड़ा दावा, जानिए क्या कहा?
'गोलू गुप्ता' का किरदार निभाने वाली श्वेता त्रिपाठी अपने फैंस को ये बताना चाहती हैं कि 'मिर्जापुर: द मूवी' अभी भी वैसे ही 'क्लासिक मिर्जापुर' जैसी लगती है।
ऐसा तब है जब सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने इसमें से कुछ इंटीमेट सीन हटा दिए हैं और कुछ डायलॉग में भी बदलाव किए हैं।
श्वेता ने बताया, 'मिर्जापुर का जो रस है, वो पूरा मिलेगा।' उनके कहने का मतलब था कि फिल्म में 'मिर्जापुर' का वो खास अंदाज अभी भी वैसा ही बना हुआ है।
'मिर्जापुर' टीम ने CBFC के सुझावों का किया सम्मान
श्वेता ने जानकारी दी कि टीम ने CBFC के सुझावों को माना है। इसके लिए कुछ शब्दों को बदला गया और करीब आधे इंटीमेट सीन भी हटा दिए गए।
इसके बावजूद, उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि 'मिर्जापुर' अपनी पहचान न खोए। फिल्म की लंबाई 3 घंटे 17 मिनट और 19 सेकंड है।
इसमें पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु और खुद श्वेता जैसे फैंस के पसंदीदा कलाकार वापस लौटे हैं। साथ ही कुछ नए चेहरे भी देखने को मिलेंगे। आगे पूर्वांचल में और भी सत्ता के संघर्ष देखने को मिलेंगे!