'मिर्जापुर: द मूवी' फिल्म में CBFC के बदलावों पर श्वेता त्रिपाठी का बड़ा दावा, जानिए क्या कहा?

श्वेता ने जानकारी दी कि टीम ने CBFC के सुझावों को माना है। इसके लिए कुछ शब्दों को बदला गया और करीब आधे इंटीमेट सीन भी हटा दिए गए।

इसके बावजूद, उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि 'मिर्जापुर' अपनी पहचान न खोए। फिल्म की लंबाई 3 घंटे 17 मिनट और 19 सेकंड है।

इसमें पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु और खुद श्वेता जैसे फैंस के पसंदीदा कलाकार वापस लौटे हैं। साथ ही कुछ नए चेहरे भी देखने को मिलेंगे। आगे पूर्वांचल में और भी सत्ता के संघर्ष देखने को मिलेंगे!