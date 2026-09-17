7 महीने की गर्भवती सामंथा रुथ प्रभु ने शुरू किया नया प्रोजेक्ट, इस कुकिंग शो में बिखेरेंगी जलवे
मनोरंजन
सामंथा रूथ प्रभु 'सेलिब्रिटी मास्टरशेफ तमिल' का हिस्सा बनने जा रही हैं। 7 महीने की गर्भवती होने के बावजूद, वह इस कुकिंग कॉम्पिटिशन में अपनी पूरी ऊर्जा के साथ हिस्सा लेंगी।
सामंथा ने बताया कि खाना लोगों को एक-दूसरे के करीब लाने का एक खास तरीका होता है। वह अपने साथी तमिल सितारों को किचन में अलग-अलग चुनौतियों का सामना करते देखने के लिए भी बेहद उत्साहित हैं।
काम के साथ मातृत्व की तैयारी कर रही हैं सामंथा
यह शो बानिजय एशिया द्वारा बनाया जा रहा है और जल्द ही सोनी विजा (सोनी विझा) और सोनी LIV पर देखने को मिलेगा।
इस शो में तमिल सिनेमा के कई मशहूर चेहरे नजर आएंगे। वहीं, सामंथा अपने पति के साथ मिलकर मां बनने की तैयारी में जुटी हुई हैं।
जिंदगी में इतने बड़े बदलाव आने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने काम से दूरी नहीं बनाई है।