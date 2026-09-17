7 महीने की गर्भवती सामंथा रुथ प्रभु ने शुरू किया नया प्रोजेक्ट, इस कुकिंग शो में बिखेरेंगी जलवे

सामंथा रूथ प्रभु 'सेलिब्रिटी मास्टरशेफ तमिल' का हिस्सा बनने जा रही हैं। 7 महीने की गर्भवती होने के बावजूद, वह इस कुकिंग कॉम्पिटिशन में अपनी पूरी ऊर्जा के साथ हिस्सा लेंगी।

सामंथा ने बताया कि खाना लोगों को एक-दूसरे के करीब लाने का एक खास तरीका होता है। वह अपने साथी तमिल सितारों को किचन में अलग-अलग चुनौतियों का सामना करते देखने के लिए भी बेहद उत्साहित हैं।