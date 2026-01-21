'धूम' की अभिनेत्री रिमी सेन फिल्मी दुनिया छोड़ अब दुबई में कर रहीं ये काम

'धूम' की अभिनेत्री रिमी सेन फिल्मी दुनिया छोड़ अब दुबई में कर रहीं ये काम
क्या है खबर?
बॉलीवुड में कई सुपरस्टार संग काम कर चुकीं अभिनेत्री रिमी सेन अभिनय की दुनिया से बहुत दूर हैं। 'धूम' में काम आकर चुकीं अभिनेत्री को आखिरी बार फिल्म 'शागिर्द' (2011) में देखा गया था। इसके बाद से अभिनेत्री फिल्मी पर्दे से पूरी तरह से गायब हैं। कई साल बाद रिमी, दुबई में अपने नए करियर को लेकर चर्चा में आ गई हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि अभिनय छोड़कर वह अब रियल एस्टेट एजेंट बन चुकी हैं।
बयान
"निवासियों की जिंदगी को आसान पर देता है ध्यान"
बिल्डकैप्स रियल एस्टेट LLC के साथ बातचीत में रिमी ने बताया कि कैसे दुबई ने उनका स्वागत किया और किस तरह उन्होंने रियल एस्टेट के इस व्यवसाय में अपनी जगह बनाई। उन्होंने कहा, "दुबई बहुत मेहमाननवाज है। यही कारण है कि यहां की 95% आबादी प्रवासियों की है, जबकि बाकी अमीराती हैं। यह शहर निवासियों की जिंदगी को आसान और आरामदायक बनाने पर ध्यान देता है। डेवलपर्स अपना काम करते हैं, एजेंसियां अपना हिस्सा संभालती हैं, उचित व्यवस्था मौजूद है।"
फैसला
रिमी ने बताया- क्यों लिया रियल एस्टेट एजेंट बनने का फैसला?
रिमी ने आगे कहा, "यहां रियल एस्टेट का व्यवसाय सुचारू तरीके से चलता है। यहां आपको सिर्फ एजेंटों और एजेंसियों के साथ काम करना होता है। डेवलपर अपना काम करते हैं, और एजेंसिया अपना काम करती हैं।" उन्होंने बताया, "भारत में अगर आप 2 महीने का ब्रोकरेज मांगेंगे, तो लोग आपको ऐसे देखेंगे जैसे आपने कोई अपराध किया हो।" इसके अलावा, अभिनेत्री ने प्लास्टिक सर्जरी करवाने की अफवाहों पर कहा कि उन्होंने सिर्फ फिलर्स, बोटॉक्स और PRP ट्रीटमेंट करवाया है।
जानकारी
इन बड़ी फिल्मों में किया काम
रिमी ने 'हंगामा' (2003), 'धूम' (2004), 'गोलमाल' (2006) और 'फिर हेरा फेरी' (2006) जैसी बड़ी हिट फिल्मों में काम किया है। कभी बॉलीवुड के जाने-पहचाने चेहरों में से एक रहीं रिमी 2015 में 'बिग बॉस' में भी नजर आईं थीं।