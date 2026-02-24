'गोलमाल 5' में हुई इस अभिनेत्री की एंट्री

'गोलमाल 5' में हुई इस अभिनेत्री की एंट्री, रोहित शेट्‌टी ने कसी कमर

लेखन ज्योति सिंह 07:12 pm Feb 24, 202607:12 pm

क्या है खबर?

निर्देशक रोहित शेट्‌टी ने 'गोलमाल' फ्रैंचाइजी के जरिए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है। 4 सफल किस्तें बनाने के बाद वह 5वीं किस्त में जुट गए हैं, जिसमें अक्षय कुमार के जुड़ने की खबर ने फैंस को अभी से उत्साहित कर दिया है। इस बीच, 'गोलमाल 5' को लेकर 2 बड़ी खबरें आई हैं जो लोगों की खुशी को सांतवें आसमान पर ले जाएंगी। दरअसल, फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है और इसमें नई अभिनेत्री शामिल हो गई है।