मनाेज बाजपेयी की फिल्म 'गवर्नर' से दर्शकों का दिल जीतने आ रहीं मधु, जानिए क्या कहा मनोरंजन Jun 06, 2026

अभिनेत्री मधु जून के महीने में 2 नई फिल्मों के साथ दर्शकों का मनोरंजन करने आ रही हैं। इनमें से उनकी पहली फिल्म 'गवर्नर' है, जो 12 जून को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में वो दिग्गज अभिनेता मनोज बाजपेयी के साथ नजर आएंगी।

फिल्म में अपने रोल को लेकर मधु काफी उत्साहित हैं। उन्होंने बताया, "इस फिल्म का हिस्सा बनना मेरे लिए एक जादुई अनुभव की तरह रहा। फिल्म में मेरा रोल भले ही बहुत लंबा न हो, लेकिन ये एक बेहद प्यारा, महत्वपूर्ण, रोमांटिक और खास किरदार है।" मधु का मानना है कि पर्दे पर उनका स्क्रीन टाइम भले ही कम हो, लेकिन कहानी के लिहाज से उनका यह किरदार बहुत मायने रखता है।