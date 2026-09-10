हेलेन ने सलीम खान की सेहत का दिया अपडेट, जानिए क्या बोलीं?
मशहूर अभिनेत्री हेलेन ने अपने पति सलीम खान की ओर से राज कपूर लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड ग्रहण किया।
सलीम को बॉलीवुड के सबसे मशहूर पटकथा लिखकों में गिना जाता है। यह सम्मान हिंदी सिनेमा में सलीम के बड़े योगदान और उनके जबरदस्त प्रभाव को दर्शाता है।
हेलेन ने इस मौके पर फैंस को सलीम की तरफ से उनके समर्थन के लिए धन्यवाद कहा। उन्होंने सभी को सलीम के स्वास्थ्य को लेकर भी भरोसा दिलाया और कहा, "वे बहुत मजबूत इंसान हैं।"
सलीम ने लिखीं 'शोले', 'जंजीर', 'डॉन' जैसी क्लासिक फिल्में
सलीम, मशहूर सलीम-जावेद जोड़ी का अहम हिस्सा थे। उन्होंने जावेद अख्तर के साथ मिलकर 'शोले', 'जंजीर' और 'डॉन' जैसी कई क्लासिक फिल्में लिखीं, जिन्होंने बॉलीवुड पर गहरी छाप छोड़ी।
हेलेन ने सलीम से अपनी पहली मुलाकात का जिक्र किया, जो 1963 में हुई थी। उन्होंने बताया कि पारिवारिक मुश्किलों के बावजूद दोनों ने 1981 में शादी कर ली थी। अ
पनी बात खत्म करते हुए हेलेन ने प्यार से कहा, "उनकी सभी फिल्में मेरी पसंदीदा हैं।"