हेलेन ने सलीम खान की सेहत का दिया अपडेट, जानिए क्या बोलीं?

मशहूर अभिनेत्री हेलेन ने अपने पति सलीम खान की ओर से राज कपूर लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड ग्रहण किया।

सलीम को बॉलीवुड के सबसे मशहूर पटकथा लिखकों में गिना जाता है। यह सम्मान हिंदी सिनेमा में सलीम के बड़े योगदान और उनके जबरदस्त प्रभाव को दर्शाता है।

हेलेन ने इस मौके पर फैंस को सलीम की तरफ से उनके समर्थन के लिए धन्यवाद कहा। उन्होंने सभी को सलीम के स्वास्थ्य को लेकर भी भरोसा दिलाया और कहा, "वे बहुत मजबूत इंसान हैं।"