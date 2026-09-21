मॉडल प्रेस्ली गर्बर का हुआ निधन

अभिनेत्री सिंडी क्रॉफोर्ड के बेटे व मॉडल प्रेस्ली गर्बर का निधन, महज 27 साल थी उम्र

लेखन ज्योति सिंह 11:37 am Sep 21, 202611:37 am

क्या है खबर?

हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री सिंडी क्रॉफोर्ड और व्यवसायी रैंडे गर्बर के मॉडल बेटे प्रेस्ली गर्बर का 27 साल की उम्र में निधन हो गया। इस दुखद खबर से सिनेमा जगत में शोक छा गया है। पीपल के मुताबिक, लॉस एंजिल्स काउंटी मेडिकल एग्जामिनर के अनुसार, मॉडल का निधन 20 सितंबर (रविवार) को एक पुनर्वास केंद्र में हुआ है। हालांकि, उनके निधन की सटीक वजह नहीं बताई गई। ऑटोप्सी रिपोर्ट के आने के बाद आगे की चीजों का खुलासा हो सकेगा।