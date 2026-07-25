भगवान राम बन दिलों पर छाए ये कलाकार, अब रणबीर कपूर दिखाएंगे अपना जादू
क्या है खबर?
भारतीय सिनेमा और टीवी पर भगवान राम का चरित्र हमेशा से पूजनीय रहा है। रामानंद सागर की ऐतिहासिक 'रामायण' से लेकर आज की फिल्मों तक, अलग-अलग पीढ़ियों के कलाकारों ने श्रीराम के किरदार को खूबसूरती से जीवंत किया है। समय के साथ भले ही प्रस्तुति का अंदाज बदला हो, लेकिन राम के आदर्श और करुणा हमेशा कायम रहे। आइए जानते हैं अरुण गोविल जैसे उन कलाकारों के बारे में, जिन्होंने भगवान राम बनकर दर्शकों के दिलों में अमिट छाप छोड़ी।
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अरुण गोविल और जितेंद्र
रामानंद सागर की 'रामायण' में भगवान राम के रूप में अरुण गोविल का अभिनय भारतीय टेलीविजन के सबसे प्रतिष्ठित और यादगार किरदारों में गिना जाता है। लोग आज भी उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं।
जितेंद्र ने 1997 की सीरीज 'लव कुश' में भगवान राम का किरदार निभाया था। अपनी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस के लिए मशहूर जितेंद्र ने राम को शांत और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले राजा के रूप में पेश किया था।
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गुरमीत चौधरी और नंदमूरी तारक राम राव
साल 2008 में आए टीवी शो 'रामायण' में गुरमीत चौधरी के निभाए राम के किरदार से उन्हें घर-घर में विशेष पहचान और अपार लोकप्रियता मिली।
उधर नंदमूरी तारक राम राव (एनटीआ) भारतीय सिनेमा के वो महान अभिनेता थे, जिन्होंने पर्दे पर भगवान राम और कृष्ण के किरदार निभाकर करोड़ों दर्शकों के दिलों में भगवान का दर्जा पाया। पर्दे पर उनकी सौम्य मुस्कान और मर्यादा पुरुषोत्तम रूप इतना प्रभावशाली था कि लोग उन्हें असली भगवान राम मानकर पूजने लगे थे।
जानकारी
रणबीर कपूर
नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' में रणबीर कपूर राम भगवान की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। इस फिल्म का पहला भाग दिवाली 2026 में रिलीज होने वाला है। वहीं इसका दूसरा भाग दिवाली 2027 में रिलीज होगा।