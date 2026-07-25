भगवान राम बनकर छा गए ये सितारे

भगवान राम बन दिलों पर छाए ये कलाकार, अब रणबीर कपूर दिखाएंगे अपना जादू

लेखन अंशिका शुक्ला 08:25 pm Jul 25, 202608:25 pm

क्या है खबर?

भारतीय सिनेमा और टीवी पर भगवान राम का चरित्र हमेशा से पूजनीय रहा है। रामानंद सागर की ऐतिहासिक 'रामायण' से लेकर आज की फिल्मों तक, अलग-अलग पीढ़ियों के कलाकारों ने श्रीराम के किरदार को खूबसूरती से जीवंत किया है। समय के साथ भले ही प्रस्तुति का अंदाज बदला हो, लेकिन राम के आदर्श और करुणा हमेशा कायम रहे। आइए जानते हैं अरुण गोविल जैसे उन कलाकारों के बारे में, जिन्होंने भगवान राम बनकर दर्शकों के दिलों में अमिट छाप छोड़ी।