श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ अब CBI की रडार पर, LUCC घोटाले में कैसे आया नाम? 

उत्तराखंड के बड़े LUCC घोटाले में अब श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ फंसते नजर आ रहे हैं। CBI ने अपनी जांच के दौरान श्रेयस और आलोक को नोटिस भेजा है, जिसके बाद ये मामला और बड़ा हो गया है। बताया जा रहा है कि दोनों का नाम उस कंपनी से जुड़े लेन-देन में आया है, जिस पर 800 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है। क्या है मामला और इन दोनों कलाकारों का नाम इसमें कैसे आया, आइए जानते हैं।

घोटाला देहरादून में निवेशकों को करोड़ों रुपयों का चूना लगा गई सोसायटी उत्तराखंड के देहरादून में चल रही द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोआपरेटिव सोसाइटी (LUCC) पर आरोप है कि इसने निवेशकों को बड़े-बड़े रिटर्न्स का लालच देकर करोड़ों रुपये जुटाए। लोगों को सुरक्षित और तेज मुनाफे का भरोसा दिलाया गया, लेकिन बाद में न तो पैसा लौटाया गया और न ही वादा किए गए लाभ दिए गए। इसके बाद धीरे-धीरे सोसाइटी की स्विफ्ट स्कीम बंद कर दी गई और निवेशकों की पूरी जमा पूंजी फंस गई।

ठगी अब तक हो चुकी 800 करोड़ रुपये से ज्यादा की धोखाधड़ी LUCC घोटाले की रकम लगातार बढ़ रही है। शुरुआत में जिस धोखाधड़ी को कुछ 100 करोड़ माना जा रहा था, वो अब जांच में 800 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का हो चुका है यानी निवेशकों से जमा किया गया भारी-भरकम पैसा या तो वापस नहीं किया गया या फिर फर्जी योजनाओं में दिखाकर गायब कर दिया गया। इतने बड़े पैमाने पर हुई गड़बड़ी को देखते हुए मामले की जांच CBI को सौंप दी गई है।

नुकसान निवेशकों ने गंवा दी जीवनभर की बचत CBI अब ये पड़ताल कर रही है कि किस तरह लोगों से पैसा जुटाया गया, किन योजनाओं के बहाने धोखा हुआ, किस-किस की भूमिका इसमें सामने आ रही है और पैसा किन चैनलों के जरिए बाहर निकाला गया। कई निवेशकों ने जीवनभर की बचत, बच्चों की पढ़ाई-शादी के लिए जमा किया पैसा गंवा दिया है। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने जिस रकम की उम्मीद की थी, वो लाखों रुपये तक होती, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला।

