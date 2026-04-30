'रामायण' में जबरदस्त एक्शन, यश ने रावण-जटायु युद्ध और पुष्पक विमान पर किया बड़ा खुलासा
मनोरंजन
नितेश तिवारी की 'रामायण' में रावण बने अभिनेता यश ने एक बड़े एक्शन सीक्वेंस का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि फिल्म में रावण और जटायु के बीच एक भव्य मुकाबला दिखाया जाएगा, जिसमें शानदार VFX और मशहूर 'पुष्पक विमान' की झलक मिलेगी। यश के अनुसार, यह एक 'जादू भरा कमर्शियल एक्शन सीक्वेंस' होगा जो दर्शकों को रोमांचित कर देगा।
जटायु को आवाज देंगे अमिताभ बच्चन
इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम का किरदार निभाएंगे, वहीं साई पल्लवी माता सीता के रूप में नजर आएंगी। इसके अलावा महान अभिनेता अमिताभ बच्चन जटायु के किरदार को अपनी आवाज देंगे। 'रामायण' को दो हिस्सों में रिलीज किया जाएगा। पहला हिस्सा दीवाली 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगा, जबकि दूसरा हिस्सा एक साल बाद यानी दीवाली 2027 को रिलीज होगा।