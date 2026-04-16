'रामायण' के VFX पर यश का करारा जवाब- ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मनोरंजन Apr 16, 2026

नीतेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' का पहला लुक 2 अप्रैल 2026 को सामने आया था, जिसमें रणबीर कपूर भगवान राम के किरदार में दिखाई दिए थे। हालांकि, रणबीर का लुक दर्शकों को बहुत पसंद आया, लेकिन फिल्म के VFX को लेकर काफी आलोचना हुई। इसे देखते हुए कुछ लोग इसकी तुलना 'आदिपुरुष' से करने लगे थे। फिल्म में रावण का किरदार निभा रहे यश ने लॉस एंजेलिस के सिनेमाकॉन में इस बारे में बात की। उन्होंने सबको भरोसा दिलाया कि वी एफ एक्स का काम अभी पूरा नहीं हुआ है और फाइनल फिल्म में यह कहीं ज़्यादा बेहतर दिखेगा।