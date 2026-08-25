यश ने की मुख्यमंत्री विजय के तमिलनाडु के प्रति समर्पण की तारीफ, जानिए क्या बोले?

यश ने आगे बताया कि उनके साथ 'टॉक्सिक' और 'जना नायकन' जैसी फिल्मों पर काम कर चुके निर्देशक वेंकट नारायण अक्सर कहते हैं कि विजय जनता के लिए हमेशा सक्रिय रहते हैं।

इस मौके पर यश ने यह भी याद दिलाया कि सितारों को अपने प्रशंसकों को उतना ही प्यार देना चाहिए, जितना उन्हें उनसे मिलता है। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी फिल्म 'टॉक्सिक' में कियारा आडवाणी, नयनतारा, तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी और रुक्मिणी वासंथ जैसी सशक्त महिला कलाकार मुख्य भूमिकाओं में दिखेंगी और यह फिल्म 26 अगस्त, 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।