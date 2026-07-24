यश ने की 'रामायण' में रणबीर कपूर के किरदार की तारीफ, कही ये बात

आने वाली फिल्म 'रामायण' में रावण का किरदार निभा रहे अभिनेता यश ने अपने सह-कलाकार रणबीर कपूर के लिए दिल छू लेने वाली बातें कहीं।

सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में बातचीत के दौरान यश ने भगवान राम के किरदार के लिए रणबीर की लगन और समर्पण की खूब तारीफ की।

उन्होंने यह भी बताया कि ऐसे पवित्र किरदार को निभाने के लिए कितनी विनम्रता होनी चाहिए। यश ने कहा, 'इस दुनिया में कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि मुझमें भगवान राम का किरदार निभाने के सभी गुण हैं। जब रणबीर ने खुद कहा कि 'मैं यह नहीं कर सकता', तो यह बात ही बहुत कुछ कह जाती है।'