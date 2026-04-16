यश का 'रावण' अवतार, 'टॉक्सिक' ने खोली राह; क्या बदलेंगे दुनियाभर में भारतीय सिनेमा की तस्वीर?

नमित मलहोत्रा ने यश के अभिनय को बताया 'रावण' के लिए सही चुनाव

मलहोत्रा ने बताया कि उन्होंने यश को 'रावण' के रोल के लिए इसलिए चुना, क्योंकि उनका अभिनय बहुत सूक्ष्म होने के बावजूद बेहद प्रभावशाली है। उनका मानना है कि यश ऐसे कलाकार हैं जो किरदारों में गहराई से उतरते हैं। मलहोत्रा और यश, दोनों ही ऐसी बड़ी और परतदार कहानियां दिखाना चाहते हैं जो अंतरराष्ट्रीय दर्शकों से भी जुड़ सकें। यश ने खुद कहा कि 'टॉक्सिक' कोई आम गैंगस्टर फिल्म नहीं है, बल्कि यह एक गहरी रूपक कहानी है। ये दोनों ही प्रोजेक्ट दिखाते हैं कि वे भारतीय सिनेमा को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दिलाना चाहते हैं।