यश की 'टॉक्सिक' में नारी शक्ति का तूफान, 1 जुलाई को आएगा महिला कलाकारों का दमदार टीजर मनोरंजन Jun 30, 2026

अभिनेता यश ने पुष्टि की है कि उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'टॉक्सिक' का नया टीजर महिला सितारों पर केंद्रित होगा। यह टीजर 1 जुलाई को सुबह 11:33 बजे आएगा।

इसमें नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, रुक्मिणी वासंथ और तारा सुतारिया अहम किरदारों में नजर आएंगी।

यश और गीतु मोहनदास के सहयोग से बन रही इस फिल्म की चर्चा अभी से इसलिए हो रही है, क्योंकि इसमें सशक्त महिला किरदारों पर खास ध्यान दिया गया है।