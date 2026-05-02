राम-रावण का महासंग्राम, यश ने बताया क्यों खास है नितेश तिवारी की 'रामायण' मनोरंजन May 02, 2026

सुपरस्टार यश ने हाल ही में अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण' को लेकर गहरी भावनाएं व्यक्त की हैं, जिसमें वह रावण के शक्तिशाली किरदार में नजर आएंगे। सिनेमाकॉन में उन्होंने इस महाकाव्य को 'मानवता की कहानी' करार देते हुए कहा कि इसने हजारों वर्षों से हमारी संस्कृति को संवारा है।

'कोलाइडर' से बातचीत में यश ने रणबीर कपूर के भगवान राम वाले किरदार की सराहना करते हुए कहा कि उनकी यात्रा गरिमा और धैर्य की मिसाल है, जिससे हर कोई जुड़ाव महसूस करेगा। ये फिल्म दिवाली 2026 में सिनेमाघरों में दस्तक देगी।