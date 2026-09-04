इंडस्ट्री ने ठुकराया, दर्शकों ने बनाया स्टार, विशाल बोले- जिन लोगों ने मेरी मदद नहीं की, वे अब मुझे बधाई दे रहे हैं
विशाल की फिल्म 'हनुमान अंश' 75 करोड़ रुपये के आंकड़े के करीब पहुंच गई है। यह तब हुआ जब 'अवारपन 2' और 'बंटवारा' जैसी बड़ी फिल्मों के आने से इसे धक्का लगा।
शुरुआत में इसके शो 250 से घटकर सिर्फ 25 रह गए थे। PVR और सिनेपोलिस जैसे बड़े मल्टीप्लेक्स भी फिल्म दिखाने को लेकर शुरुआत में झिझक रहे थे।
इन सब मुश्किलों के बाद भी फिल्म मजबूती से आगे बढ़ती रही।
'हनुमान अंश' अब दुनियाभर में रिलीज के लिए तैयार
हार मानने के बजाय विशाल, फिल्म के मुख्य अभिनेता शोभिनव सत्या और म्यूजिक कंपोजर ऋषि पाठक ने फैंस से मिलने के लिए खुद मैदान संभाला।
वे सूरत और अलीगढ़ जैसे शहरों में जाकर सीधे दर्शकों से मिले। उनकी यह कोशिश रंग लाई और दर्शकों ने फिल्म को इतना पसंद किया कि सिनेमाघरों वालों को इसके और शो चलाने पड़े।
महज 2 करोड़ रुपये के छोटे बजट में बनी 'हनुमान अंश' अब दुनियाभर में भी रिलीज होने वाली है। विशाल ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से अपनी नाराजगी खुलकर बताई है कि शुरुआत में उन्हें सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन उनकी पक्की लगन ने आखिर में सारा फर्क पैदा कर दिया।