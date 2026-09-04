इंडस्ट्री ने ठुकराया, दर्शकों ने बनाया स्टार, विशाल बोले- जिन लोगों ने मेरी मदद नहीं की, वे अब मुझे बधाई दे रहे हैं

हार मानने के बजाय विशाल, फिल्म के मुख्य अभिनेता शोभिनव सत्या और म्यूजिक कंपोजर ऋषि पाठक ने फैंस से मिलने के लिए खुद मैदान संभाला।

वे सूरत और अलीगढ़ जैसे शहरों में जाकर सीधे दर्शकों से मिले। उनकी यह कोशिश रंग लाई और दर्शकों ने फिल्म को इतना पसंद किया कि सिनेमाघरों वालों को इसके और शो चलाने पड़े।

महज 2 करोड़ रुपये के छोटे बजट में बनी 'हनुमान अंश' अब दुनियाभर में भी रिलीज होने वाली है। विशाल ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से अपनी नाराजगी खुलकर बताई है कि शुरुआत में उन्हें सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन उनकी पक्की लगन ने आखिर में सारा फर्क पैदा कर दिया।