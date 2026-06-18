विष्णु विशाल का बड़ा खुलासा, 'रात्सासन 2' का भविष्य इस एक फिल्म पर टिका
अभिनेता विष्णु विशाल ने अपनी सुपरहिट थ्रिलर फिल्म 'रात्सासन' के दूसरे भाग का इशारा दिया है, जिससे उनके चाहने वालों में हलचल मच गई है।
हालांकि, उन्होंने पहले भी 'रात्सासन', 'इन्दिरु नेट्रु नालई 2' और 'FIR 2' जैसी फिल्मों के सीक्वल के बारे में बात की थी, लेकिन अभी तक कोई भी प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया।
इसके बावजूद, पहली फिल्म के दर्शक अब भी इसके अगले भाग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
'गट्टा कुश्ती 2' का नतीजा तय करेगा सीक्वल का भविष्य
विष्णु विशाल ने साफ कर दिया है कि 'रात्सासन 2' का बनना उनकी अगली फिल्म 'गट्टा कुश्ती 2' की सफलता पर टिका है।
उन्होंने बताया कि अगर 'गट्टा कुश्ती 2' बॉक्स ऑफिस पर अच्छा करेगी, तो उन्हें 'रात्सासन 2', 'इन्दिरु नेट्रु नालई 2', 'FIR 2' और 'मुंडसुपत्ति 2' जैसे कई सीक्वल बनाने का मौका मिल पाएगा।
यह फिल्म 3 जुलाई, 2026 को रिलीज हो रही है। इसमें विष्णु विशाल के साथ ऐश्वर्या लक्ष्मी, राम्या कृष्णन और योगी बाबू भी अहम किरदारों में दिखेंगे।