विष्णु विशाल का बड़ा खुलासा, 'रात्सासन 2' का भविष्य इस एक फिल्म पर टिका

'गट्टा कुश्ती 2' का नतीजा तय करेगा सीक्वल का भविष्य

विष्णु विशाल ने साफ कर दिया है कि 'रात्सासन 2' का बनना उनकी अगली फिल्म 'गट्टा कुश्ती 2' की सफलता पर टिका है।

उन्होंने बताया कि अगर 'गट्टा कुश्ती 2' बॉक्स ऑफिस पर अच्छा करेगी, तो उन्हें 'रात्सासन 2', 'इन्दिरु नेट्रु नालई 2', 'FIR 2' और 'मुंडसुपत्ति 2' जैसे कई सीक्वल बनाने का मौका मिल पाएगा।

यह फिल्म 3 जुलाई, 2026 को रिलीज हो रही है। इसमें विष्णु विशाल के साथ ऐश्वर्या लक्ष्मी, राम्या कृष्णन और योगी बाबू भी अहम किरदारों में दिखेंगे।