अभिनेता नरेश विजया कृष्णा ने की E20 पेट्रोल की शुरुआत की आलोचना, जानें पूरा मामला?
तेलुगु एक्टर नरेश विजया कृष्णा सरकार के नए E20 एथेनॉल-मिश्रित गैसोलीन से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि उनके एक दोस्त की टोयोटा कैमरी ने E20 ईंधन का इस्तेमाल करने के बाद इंजन वॉल्व में खराबी आने की शिकायत की है।
इस गड़बड़ी को ठीक कराने में 3.5 लाख रुपये का बड़ा बिल आया है। नरेश को इस बात की चिंता सता रही है कि उनकी अपनी पोर्श पैनमेरा कार को भी ऐसे ही नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।
अगर ऐसा हुआ तो इसे ठीक करवाने में उन्हें करीब 12 लाख रुपये तक खर्च करने पड़ सकता है।
नरेश ने 165 रुपये के ईंधन का रास्ता चुना
इस बड़ी मुसीबत से बचने के लिए, नरेश ने अब 165 रुपये प्रति लीटर वाला हाई-ऑक्टेन ईंधन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि E20 का असर सिर्फ महंगी गाड़ियों पर ही नहीं, बल्कि बाइक चलाने वालों से लेकर लग्जरी कार मालिकों तक, सभी पर पड़ रहा है।
अभिनेता ने सरकार के जल्दबाजी में लिए गए इस फैसले की कड़ी आलोचना की और सुझाव दिया कि भारत को इस मामले में ब्राजील का तरीका अपनाना चाहिए, जहां बदलाव को धीरे-धीरे और सावधानी से लागू किया गया था।
नरेश ने चेतावनी दी कि E20 से BJP को हो सकता है नुकसान
नरेश ने यह भी चेतावनी दी कि E20 से जुड़ा यह मुद्दा आने वाले चुनावों में BJP को नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने सरकार से अपील की कि पर्यावरण के लिए ऐसी बेहतर रणनीतियां बनाई जाएं, जो असल में लोगों के लिए फायदेमंद हों।
अभिनेता ने साफ किया कि वह 'देशविरोधी' नहीं हैं, बल्कि वे चाहते हैं कि ईंधन में एथेनॉल मिलाने की प्रक्रिया को और ज्यादा सोच-समझकर और योजनाबद्ध तरीके से लागू किया जाए।