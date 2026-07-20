अभिनेता नरेश विजया कृष्णा ने की E20 पेट्रोल की शुरुआत की आलोचना, जानें पूरा मामला?

तेलुगु एक्टर नरेश विजया कृष्णा सरकार के नए E20 एथेनॉल-मिश्रित गैसोलीन से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि उनके एक दोस्त की टोयोटा कैमरी ने E20 ईंधन का इस्तेमाल करने के बाद इंजन वॉल्व में खराबी आने की शिकायत की है।

इस गड़बड़ी को ठीक कराने में 3.5 लाख रुपये का बड़ा बिल आया है। नरेश को इस बात की चिंता सता रही है कि उनकी अपनी पोर्श पैनमेरा कार को भी ऐसे ही नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।

अगर ऐसा हुआ तो इसे ठीक करवाने में उन्हें करीब 12 लाख रुपये तक खर्च करने पड़ सकता है।