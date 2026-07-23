विजय की 'जन नायकन' का ये दृश्य हुआ वायरल, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बारिश

सेंसर बोर्ड की देरी के कारण 6 महीने से अटकी अभिनेता विजय की फिल्म 'जन नायक' आखिरकार सिनेमाघरों में आ गई है। रिलीज होते ही हर तरफ इसकी धूम मच गई है।

भारत और विदेश में फिल्म के शुरुआती शोज में प्रशंसकों की भारी भीड़ उमड़ी। सोशल मीडिया पर भी फिल्म को लेकर लोगों की जबरदस्त प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं।

फिल्म के पहले भाग के खत्म होने से ठीक पहले एक 'टाइटल कार्ड' नजर आता है, जिसमें विजय को 'तमिलनाडु के सम्मानित मुख्यमंत्री' के तौर पर दिखाया गया है।

यह 'टाइटल कार्ड' देखते ही देखते प्रशंसकों के बीच काफी लोकप्रिय हो गया है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इसे फिल्म का 'पीक मोमेंट' या 'सबसे हाई पॉइंट' बताया है।