विजय-संगीता की शादी टूटने की कगार पर, कोर्ट ने दोबारा जारी किया पेशी का आदेश

संगीता की अर्जी में 2021 में अफेयर का पता चलने का दावा

संगीता ने अपनी अर्जी में बताया है कि उन्हें 2021 में इस अफेयर के बारे में पता चला था। उनका कहना है कि विजय ने इसे खत्म करने का वादा तो किया था, लेकिन यह रिश्ता जारी रहा। इसके अलावा, संगीता ने कहा कि उन्हें सामाजिक और पेशेवर स्तर पर कटा हुआ महसूस होता था। सोशल मीडिया पर विजय और उस दूसरी एक्ट्रेस की पोस्ट से उन्हें काफी मानसिक तनाव भी झेलना पड़ा। इस कपल के दो बच्चे हैं, जेसन संजय और दिव्या साशा।