विजय-संगीता की शादी टूटने की कगार पर, कोर्ट ने दोबारा जारी किया पेशी का आदेश
मनोरंजन
27 साल की शादी के बाद अभिनेता थलापति विजय और उनकी पत्नी संगीता 15 जून 2026 को तलाक की सुनवाई के लिए अदालत में पेश होंगे। संगीता ने इसी साल तलाक की अर्जी दाखिल की है। इसमें उन्होंने विजय के किसी दूसरी अभिनेत्री के साथ कथित अफेयर को मुख्य वजह बताया है। इस मामले की पहली सुनवाई टाल दी गई थी क्योंकि दोनों में से कोई भी कोर्ट नहीं पहुंचा था।
संगीता की अर्जी में 2021 में अफेयर का पता चलने का दावा
संगीता ने अपनी अर्जी में बताया है कि उन्हें 2021 में इस अफेयर के बारे में पता चला था। उनका कहना है कि विजय ने इसे खत्म करने का वादा तो किया था, लेकिन यह रिश्ता जारी रहा। इसके अलावा, संगीता ने कहा कि उन्हें सामाजिक और पेशेवर स्तर पर कटा हुआ महसूस होता था। सोशल मीडिया पर विजय और उस दूसरी एक्ट्रेस की पोस्ट से उन्हें काफी मानसिक तनाव भी झेलना पड़ा। इस कपल के दो बच्चे हैं, जेसन संजय और दिव्या साशा।