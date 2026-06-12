थलापति विजय के जन्मदिन पर 'मर्सल' का महा-धमाका, सिनेमाघरों में फिर से दिखेगा जादू
थलापति विजय के चाहने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। विजय का 52वां जन्मदिन 22 जून को है और इसी मौके पर उनकी 2017 की हिट फिल्म 'मर्सल' दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है।
19 जून से यह फिल्म चेन्नई और आसपास के लगभग 100 सिनेमाघरों में दिखाई जाएगी। यह फैंस के लिए अपने चहेते सितारे का जन्मदिन साथ मिलकर मनाने का एक मजेदार तरीका है।
निर्देशक अत्ली की फिल्म 'मर्सल' करती है इस चीज पर चोट
निर्देशक अत्ली की फिल्म 'मर्सल' में विजय 3 अलग-अलग किरदारों में नजर आते हैं, एक जादूगर, एक डॉक्टर और डॉक्टर के पिता।
यह पूरी कहानी सेहत सेवा में हो रहे भ्रष्टाचार पर चोट करती है। संगीत एआर रहमान का है और फिल्म में सामंथा रुथ प्रभु, काजल अग्रवाल और निथ्या मेनन जैसे सितारे भी हैं।
फिल्म ने एक्शन, कॉमेडी, इमोशन और सोशल मैसेज के अपने अनोखे मेल से सबको प्रभावित किया था। आज भी सालों बाद यह फिल्म लोगों की पसंदीदा है और इसके पीछे ठोस वजहें हैं।