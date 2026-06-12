थलापति विजय के जन्मदिन पर 'मर्सल' का महा-धमाका, सिनेमाघरों में फिर से दिखेगा जादू

निर्देशक अत्ली की फिल्म 'मर्सल' करती है इस चीज पर चोट

निर्देशक अत्ली की फिल्म 'मर्सल' में विजय 3 अलग-अलग किरदारों में नजर आते हैं, एक जादूगर, एक डॉक्टर और डॉक्टर के पिता।

यह पूरी कहानी सेहत सेवा में हो रहे भ्रष्टाचार पर चोट करती है। संगीत एआर रहमान का है और फिल्म में सामंथा रुथ प्रभु, काजल अग्रवाल और निथ्या मेनन जैसे सितारे भी हैं।

फिल्म ने एक्शन, कॉमेडी, इमोशन और सोशल मैसेज के अपने अनोखे मेल से सबको प्रभावित किया था। आज भी सालों बाद यह फिल्म लोगों की पसंदीदा है और इसके पीछे ठोस वजहें हैं।