बॉलीवुड में ऑफर्स की कमी पर सिद्धार्थ ने कही ये बड़ी बात

'रंग दे बसंती' में अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले सिद्धार्थ ने हाल ही में खुलासा किया है कि उन्हें बॉलीवुड से कोई काम नहीं मिल रहा है।

उन्होंने न्यूज18 से बातचीत में साफ कहा, 'मुझे यहां कुछ भी ऑफर नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल कुछ नहीं।' उनकी बातों से लगता है कि वह अच्छी भूमिकाओं का इंतजार कर रहे हैं।