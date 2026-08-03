बॉलीवुड में ऑफर्स की कमी पर सिद्धार्थ ने कही ये बड़ी बात
'रंग दे बसंती' में अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले सिद्धार्थ ने हाल ही में खुलासा किया है कि उन्हें बॉलीवुड से कोई काम नहीं मिल रहा है।
उन्होंने न्यूज18 से बातचीत में साफ कहा, 'मुझे यहां कुछ भी ऑफर नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल कुछ नहीं।' उनकी बातों से लगता है कि वह अच्छी भूमिकाओं का इंतजार कर रहे हैं।
सिद्धार्थ ने 'ऑपरेशन सफेद सागर' को बताया एक अहम पड़ाव
लेकिन बॉलीवुड में इस सूखे दौर के बावजूद, सिद्धार्थ 'ऑपरेशन सफेद सागर' फिल्म से हिंदी सिनेमा में वापसी कर रहे हैं।
इस फिल्म में वह स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा का किरदार निभा रहे हैं। वह इस प्रोजेक्ट को अपने करियर का एक अहम पड़ाव मानते हैं।
इस मौके के लिए आभार जताते हुए उन्होंने कहा, 'भगवान का शुक्र है, आपने मेरे बारे में सोचा।'
सिद्धार्थ साउथ सिनेमा और परिवार के बीच रखते हैं संतुलन
जब सिद्धार्थ हिंदी फिल्मों में नहीं दिखते, तब भी वह तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में काफी व्यस्त रहते हैं।
इसके अलावा, वह अपनी पत्नी अभिनेत्री अदिति राव हैदरी समेत, अपने परिवार को भी पूरा समय देते हैं।