रोनित रॉय ने मुंबई में 5 साल के लिए किराए पर लिया ऑफिस, चुकाए पूरे इतने करोड़

जाने-माने टीवी और फिल्म अभिनेता रोनित रॉय ने मुंबई के अंधेरी वेस्ट में एक ऑफिस लीज पर ली है। यह जगह 950 स्क्वायर फुट की है और इसे करीब 1.39 करोड़ में 5 साल के लिए लीज पर लिया गया है।

यह लीज एग्रीमेंट 12 जून, 2026 को रजिस्टर किया गया था। समझौते के अनुसार, इसका शुरुआती किराया हर महीने 2.10 लाख तय किया गया है, जो हर साल 5% बढ़ता जाएगा।