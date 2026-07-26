ब्रेन स्ट्रोक के बाद जिंदगी की जंग लड़ रहे 'गब्बर सिंह' से मशहूर हुए अभिनेता रमेश, मदद के लिए आगे आए चिरंजीवी और नागा बाबू

फिल्म 'गब्बर सिंह' के निर्देशक हरीश शंकर ने भी इंसानियत और दोस्ती की मिसाल पेश की है। जैसे ही उन्हें अभिनेता रमेश की तबीयत बिगड़ने और अस्पताल में भर्ती होने की खबर मिली, वो तुरंत उनसे और उनके परिवार से मिलने अस्पताल पहुंचे। हरीश शंकर ने न केवल रमेश के इलाज के लिए आर्थिक मदद की पेशकश की, बल्कि इस बेहद कठिन समय में उनके परिवार को हिम्मत बंधाई और भावनात्मक सहारा भी दिया।

ब्रेन स्ट्रोक से जूझ रहे रमेश के इस नाजुक दौर में जिस तरह से चिरंजीवी, नागा बाबू और हरीश शंकर जैसे बड़े नाम सामने आए हैं, उससे यह साफ है कि पूरी तेलुगू फिल्म इंडस्ट्री एक परिवार की तरह अपने इस साथी कलाकार के साथ मजबूती से खड़ी है।

