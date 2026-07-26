ब्रेन स्ट्रोक के बाद जिंदगी की जंग लड़ रहे 'गब्बर सिंह' से मशहूर हुए अभिनेता रमेश, मदद के लिए आगे आए चिरंजीवी और नागा बाबू
'गब्बर सिंह' जैसी फिल्मों में अपनी शानदार कॉमेडी के लिए पहचाने जाने वाले लोकप्रिय अभिनेता रमेश इन दिनों अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। हाल ही में उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, जिसके बाद से उनका इलाज जारी है। रमेश की इस मुश्किल घड़ी में साउथ इंडस्ट्री से जुड़े कई दिग्गज उनकी मदद के लिए आगे आए हैं। मेगास्टार चिरंजीवी ने उनके इलाज के लिए 3 लाख रुपये की आर्थिक सहायता भेजी है और साथ ही सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत और भी मदद दिलाने का भरोसा दिया है। इसके अलावा अभिनेता नागा बाबू ने भी 2 लाख रुपये का योगदान देकर रमेश के प्रति अपना सहयोग और दोस्ती जताई है।
अस्पताल पहुंचे निर्देशक हरीश शंकर
फिल्म 'गब्बर सिंह' के निर्देशक हरीश शंकर ने भी इंसानियत और दोस्ती की मिसाल पेश की है। जैसे ही उन्हें अभिनेता रमेश की तबीयत बिगड़ने और अस्पताल में भर्ती होने की खबर मिली, वो तुरंत उनसे और उनके परिवार से मिलने अस्पताल पहुंचे। हरीश शंकर ने न केवल रमेश के इलाज के लिए आर्थिक मदद की पेशकश की, बल्कि इस बेहद कठिन समय में उनके परिवार को हिम्मत बंधाई और भावनात्मक सहारा भी दिया।
ब्रेन स्ट्रोक से जूझ रहे रमेश के इस नाजुक दौर में जिस तरह से चिरंजीवी, नागा बाबू और हरीश शंकर जैसे बड़े नाम सामने आए हैं, उससे यह साफ है कि पूरी तेलुगू फिल्म इंडस्ट्री एक परिवार की तरह अपने इस साथी कलाकार के साथ मजबूती से खड़ी है।