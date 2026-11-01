रजनीकांत की 'जेलर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर पकड़ी रफ्तार, 800 करोड़ रुपये से बस इतनी दूर

सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार वापसी की है। 17वें दिन फिल्म की कमाई में 70 प्रतिशत का उछाल आया और इसने भारत में 9.35 करोड़ रुपये कमाए। इसके साथ ही फिल्म की कुल भारतीय कमाई 444.75 करोड़ रुपये हो गई है, वहीं दुनियाभर में फिल्म की कमाई 790.85 करोड़ तक पहुंच गई है। फिल्म अब 800 करोड़ के आंकड़े से महज कुछ कदम दूर है।