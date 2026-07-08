अभिनेता राजेश शर्मा अस्पताल में भर्ती

राजेश शर्मा को शूटिंग के दौरान कीड़े ने काटा, गंभीर हालत में अस्पताल में हुए भर्ती

लेखन ज्योति सिंह 06:33 pm Jul 08, 202606:33 pm

क्या है खबर?

कंगना रनौत की फिल्म 'तनु वेड्स मनु' और 'पाताल लोक' में नजर आए अभिनेता राजेश शर्मा अपने स्वास्थ्य को लेकर अचानक चर्चा में आ गए हैं। बताया जा रहा है कि रामोजी फिल्म सिटी में प्रभास अभिनीत फिल्म की शूटिंग करते हुए उन्हें एक कीड़े ने गंभीर रूप से घायल कर दिया। अभिनेता को मणिपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभिनेत्री सुदीपा चटर्जी ने बताया कि राजेश तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ और संक्रमण से जूझ रहे हैं।