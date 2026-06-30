अभिनेता राघव लॉरेंस ने राजनीति में रखा कदम, पर किस पार्टी में जाएंगे? मनोरंजन Jun 30, 2026

अभिनेता राघव लॉरेंस ने साफ किया है कि उन्होंने राजनीति में आने का मन तो बना लिया है, लेकिन अभी तक यह तय नहीं किया है कि वह किस पार्टी में शामिल होंगे।

उन्होंने जल्द ही इस बारे में बताने की बात कही है। उनकी राजनीती में आने को लेकर चल रही तमाम अटकलों के बीच उन्होंने यह जानकारी दी है।

अपने एक वीडियो मैसेज में राघव ने कहा, 'आज राजनीति में आकर तुरंत विधायक बनना धर्म नहीं है।' उन्होंने यह भी बताया कि हो सकता है विजय ने पहले ही किसी को उस सीट के लिए चुन लिया हो या फिर यह सीट किसी वफादार TVK कार्यकर्ता को दी जा सकती है।