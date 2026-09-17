पृथ्वीराज सुकुमारन ने की 'हनुमान अंश' की तारीफ, कही ये बात

मलयालम अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमारन ने फिल्म 'हनुमान अंश' की खूब तारीफ की है। यह वो फिल्म है, जो कम बजट में बनी है, फिर भी खामोशी से बॉक्स-ऑफिस पर जबरदस्त हिट हो गई।

पृथ्वीराज ने इस बारे में बड़ी सीधी बात कही, "अगर किसी फिल्म का बजट ही उसकी पहुंच तय करता, तो आज हम 'हनुमान अंश' की बात नहीं कर रहे होते।"

बाबा नीम करोली की शिक्षाओं से प्रेरित इस फिल्म ने 250 करोड़ रुपये से ज़्यादा का आंकड़ा पार कर लिया है।

इससे यह बात साबित हो जाती है कि मजबूत कहानी आज भी दर्शकों का दिल जीत लेती है।