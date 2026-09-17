पृथ्वीराज सुकुमारन ने की 'हनुमान अंश' की तारीफ, कही ये बात
मलयालम अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमारन ने फिल्म 'हनुमान अंश' की खूब तारीफ की है। यह वो फिल्म है, जो कम बजट में बनी है, फिर भी खामोशी से बॉक्स-ऑफिस पर जबरदस्त हिट हो गई।
पृथ्वीराज ने इस बारे में बड़ी सीधी बात कही, "अगर किसी फिल्म का बजट ही उसकी पहुंच तय करता, तो आज हम 'हनुमान अंश' की बात नहीं कर रहे होते।"
बाबा नीम करोली की शिक्षाओं से प्रेरित इस फिल्म ने 250 करोड़ रुपये से ज़्यादा का आंकड़ा पार कर लिया है।
इससे यह बात साबित हो जाती है कि मजबूत कहानी आज भी दर्शकों का दिल जीत लेती है।
दर्शकों की जुबानी चर्चा से बढ़ी 'हनुमान अंश' की लोकप्रियता
पिछले महीने (अगस्त 2026) रिलीज हुई 'हनुमान अंश' को शुरुआत में भले ही ज्यादा प्रचार नहीं मिला था, लेकिन बढ़िया समीक्षाओं और दर्शकों की जुबानी चर्चा से इसने जल्द ही रफ्तार पकड़ ली।
रजा मुराद और अदिति गोवित्रीकर जैसे कलाकारों ने इसमें अहम भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है, जो यह साबित करती है कि दर्शकों का सच्चा प्यार किसी भी फिल्म के लिए कितना मायने रखता है।