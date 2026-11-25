प्रतीक ने बताया कि वह गांधीजी को सिर्फ एक ऐतिहासिक शख्सियत के तौर पर दिखाने के बजाय उनकी गहराई में उतरना चाहते हैं।

उनका मकसद गांधीजी के मानवीय पक्ष को सामने लाना है। वह कहते हैं, "अगर मैं उन्हें पहले से ही 'महात्मा' मानकर अभिनय करने लगूं, तो किरदार एक ही पहलू वाला बन जाएगा। दर्शकों को उसमें कुछ भी नया देखने को नहीं मिलेगा। तब तो यह सिर्फ एक दस्तावेज या पुरानी घटनाओं को दोहराने जैसा ही लगेगा।"

ज्योतिराव फुले जैसे बड़े किरदारों को निभाने के लिए जाने जाने वाले प्रतीक के लिए किसी मशहूर शख्सियत की भूमिका निभाना कोई नई बात नहीं है।

हालांकि, वह हमेशा किरदारों की अंदरूनी जटिलताओं को तलाशना पसंद करते हैं।