पंकज त्रिपाठी के भाई विजेंद्रनाथ पर जमीनी विवाद को लेकर हमला, एक आरोपी गिरफ्तार

चुप्पी

अभिनेता की ओर से नहीं की गई कोई टिप्पणी

उधर पंकज ने इस मामले पर कोई बयान साझा नहीं किया है। वहीं परिवार ने भी अब तक मामले पर मीडिया से बातचीत करने से इनकार कर दिया है। काम के मोर्चे पर, अभिनेता को आखिरी बार फिल्म 'मेट्रो... इन दिनों' (2025) में देखा गया था। इन दिनों वह अपनी आगामी फिल्म 'मिर्ज़ापुर: द मूवी' को लेकर चर्चा में हैं, जो 4 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसमें अली फज़ल, दिव्येंदु और श्वेता त्रिपाठी जैसे सितारे भी हैं।