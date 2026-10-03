नानी की 'द पैराडाइज' का बॉक्स ऑफिस पर धमाल, कमाई 162 करोड़ के पार

फिल्म को सबसे ज्यादा फायदा इसके तेलुगु वर्जन से मिल रहा है। इसके कई शो हाउसफुल जा रहे हैं। हिंदी वर्जन ने भी ठीक कमाई की है। विदेशों में फिल्म ने अब तक 30.95 करोड़ कमाए हैं। नानी ने कहा कि 'द पैराडाइज' उनके अब तक के काम से काफी अलग है और दर्शकों का प्यार पाकर वो बेहद खुश हैं। श्रीकांत ओडेला ने इस फिल्म का निर्देशन किया है।