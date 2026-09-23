'द पैराडाइज' का बॉक्स ऑफिस पर धमाका, नानी की फिल्म ने एडवांस बुकिंग में ही तोड़े रिकॉर्ड
नानी की हालिया फिल्म 'द पैराडाइज' ने धमाकेदार शुरुआत की है। भारत में पहले दिन की कमाई के लिए फिल्म की एडवांस बुकिंग्स ने पहले ही 18.16 करोड़ रुपये का आंकड़ा छू लिया है।
इसके साथ ही, 6,849 शोज के लिए करीब 8.50 लाख टिकट बिक चुके हैं। यह फिल्म खासतौर पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में काफी पसंद की जा रही है, जहां यह रिलीज से पहले ही जबरदस्त कमाई कर रही है।
रमेश का अनुमान 'द पैराडाइज' ने पहले दिन कमाए इतने करोड़
ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला का अनुमान है कि 'द पैराडाइज' पहले दिन दुनिया भर में 50 से 60 करोड़ रुपये कमा सकती है, जो नानी के लिए एक नया पर्सनल बेस्ट होगा।
दक्षिण भारत और नॉर्थ अमेरिका में फिल्म का क्रेज जबरदस्त है (जहां प्रीमियर ने 1 मिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया है), वहीं हिंदी भाषी बाजारों में अभी इसे उतनी रफ्तार नहीं मिली है।
रमेश बताते हैं कि पहले शोज के बाद फिल्म का प्रदर्शन और दर्शकों की ज़ुबानी तारीफ यह तय कर सकते हैं कि हिंदी वर्जन को वीकेंड पर गति मिलेगी या नहीं।
अगर फिल्म की कहानी दर्शकों को पसंद आती है, तो हिंदी वर्जन के लिए वीकेंड पर तेजी से आगे बढ़ने की पूरी गुंजाइश है और इससे नानी को इस बाजार में वह सफलता मिल सकती है जिसका वे इंतजार कर रहे थे।