नानी की 'ब्लडी रोमियो' में मचेगा धमाल, मुख्य भूमिका में नजर आएगी ये अभिनेत्री

नानी की पिछली ब्लॉकबस्टर फिल्म 'द पैराडाइज' ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया था। अब इस शानदार सफलता के बाद वह निर्देशक सुजीत के साथ मिलकर एक नई फिल्म 'ब्लडी रोमियो' में काम करने जा रहे हैं।

इस फिल्म में अभिनेत्री प्रीति मुकुंदन को मुख्य अभिनेत्री की भूमिका मिली है, जो उनके लिए साउथ इंडियन सिनेमा में एक बहुत बड़ा और अहम कदम माना जा रहा है।

दर्शकों को इस फिल्म में एक्शन, कॉमेडी और भरपूर स्टाइल का बेहतरीन मेल देखने को मिलेगा।