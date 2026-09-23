नानी का 'द पैराडाइज' पर बेबाक जवाब, बोले- 'हिंसा सिर्फ चौंकाने के लिए नहीं, हाशिए का सच है'

श्रीकांत ओडेला ने इस फिल्म का निर्देशन किया है (जिन्होंने नानी के साथ 'दसरा' में काम किया था)। 'द पैरााइज' में नानी ने जदल नाम के किरदार का निभाया है, जो सामाजिक भेदभाव और व्यवस्थागत उत्पीड़न से लड़ता है।

फिल्म में मोहन बाबू, कयादु लोहार, सोनाली कुलकर्णी और राघव जुयाल जैसे कलाकार भी हैं। नानी चाहते हैं कि दर्शक फिल्म की भावनात्मक गहराई से जुड़ें।

उन्होंने बताया कि कहानी के लिए हिंसा बहुत जरूरी थी और इस बात पर जोर दिया कि इसका उद्देश्य सिर्फ एक्शन दिखाना नहीं है।