'द पैराडाइज' के बाद नानी इस फिल्म से धमाल मचाते आएंगे नजर, दिखेगा अलग अंदाज

हाल ही में आई अभिनेता नानी की फिल्म 'द पैराडाइज' बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी, जिसके बाद अब उन्होंने अपनी अगली फिल्म के लिए राह बदल ली है।

उन्होंने खुद बताया है कि उनका अगला प्रोजेक्ट एक अनटाइटल्ड लव स्टोरी है। नानी ने कहा ये सबके लिए, खासकर बच्चों को ध्यान में रखकर बनाई गई है।

उनका कहना है कि उन्हें इस बात का अफसोस है कि बच्चे 'द पैराडाइज' को सिनेमाघरों में नहीं देख पाए थे, लेकिन उनकी यह नई फिल्म बिल्कुल अलग होगी।