नागरजुना की 100वीं फिल्म के नाम का हुआ खुलासा, इस किरदार में नजर आएंगी तब्बू

फिल्म में तब्बू भी शामिल हो गई हें और खबर है कि वह इसमें एक अहम (संभवतः नकारात्मक) किरदार निभा सकती हें। इस फिल्म के जरिए नागार्जुन और तब्बू कई साल बाद एक साथ वापसी कर रहे हें।

इस फिल्म की शूटिंग बड़े पैमाने पर चल रही है और इसका संगीत देवी श्री प्रसाद दे रहे हें। जैसे-जैसे नागार्जुन का जन्मदिन करीब आएगा, फैंस को फिल्म से जुड़े और भी अपडेट मिलने की उम्मीद है।