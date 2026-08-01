NEET पेपर लीक विवाद: मुकेश खन्ना ने प्रदर्शन को बताया राजनीति, बोले- बर्बाद हो जाएगा छात्रों का करियर

अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत ने भी इन प्रदर्शनकारियों की कड़ी आलोचना करते हुए सभी से अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने की अपील की है। इस बीच ये मामला अब कानूनी पचड़े में भी फंस गया है, जहां प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ टिप्पणी करने वाली एक महिला पर FIR दर्ज की गई है। जैसे-जैसे बड़े-बड़े चेहरे इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, NEET विरोध प्रदर्शन को लेकर विवाद और ज्यादा गहराता जा रहा है।