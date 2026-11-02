मोहनलाल ने की 'L368' की शूटिंग शुरू, इस बार कॉमेडी-एक्शन से मचाएंगे धमाल

फिल्म 'वरणे आवश्यमुंड' के बाद यह निर्देशक अनूप सत्यन की दूसरी फिल्म है। इसे एक कॉमेडी-एक्शन एंटरटेनर बताया जा रहा है।

इस फिल्म में अभिनेता मुकेश भी मोहनलाल के साथ एक अहम किरदार में नजर आएंगे। मोहनलाल ने खास तौर पर खुशी जताई कि वह अनूप के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि अनूप के पिता, जाने-माने निर्देशक सत्यन अंतिकाड के साथ उनका काफी गहरा रिश्ता है।

इस फिल्म में एक से बढ़कर एक प्रतिभाशाली टेक्निकल क्रू भी काम कर रहा है और इसका निर्माण बिनु जॉर्ज अलेक्जेंडर कर रहे हैं।



